Um cirurgião plástico de Goiânia desembolsou a quantia de R$ 110 mil para jantar com Sabrina Sato e Ronaldo Fenômeno. A oportunidade foi oferecida em um leilão.

Wilian Pires se autodenomina como “cirurgião plástico das estrelas” e já atendeu a ex-BBB Paula Freitas, da edição de 2023. Segundo ele, o leilão foi promovido por instituições de caridade do ex-jogador de futebol.

Um cirurgião plástico de Goiânia desembolsou a quantia de R$ 110 mil para jantar com Sabrina Sato e Ronaldo Fenômeno. A oportunidade foi oferecida em um leilão.

Wilian Pires se autodenomina como “cirurgião plástico das estrelas” e já atendeu a ex-BBB Paula Freitas, da edição de 2023. Segundo ele, o leilão foi promovido por instituições de caridade do ex-jogador de futebol.

Um cirurgião plástico de Goiânia desembolsou a quantia de R$ 110 mil para jantar com Sabrina Sato e Ronaldo Fenômeno. A oportunidade foi oferecida em um leilão.

Wilian Pires se autodenomina como “cirurgião plástico das estrelas” e já atendeu a ex-BBB Paula Freitas, da edição de 2023. Segundo ele, o leilão foi promovido por instituições de caridade do ex-jogador de futebol.

“Meu objetivo é o de ajudar as instituições de caridade, como foi quando arrematamos o leilão com o encontro com a Virgínia”, afirmou Pires em entrevista ao g1 de Goiás. Em 2022, ele e mais dois médicos pagaram R$ 735 mil para almoçarem com a influenciadora Virginia.

O jantar com a apresentadora e o atleta ainda não foi marcado, mas está previsto para acontecer após o Carnaval de 2024. “Ainda não se sabe quando será esse encontro, mas a assessoria me disse que será depois do Carnaval, provavelmente em São Paulo”, contou.

Além do refeição, ele comprou um pacote de divulgação de 12 postagens em páginas de influenciadores no valor de R$ 80 mil.