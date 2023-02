Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O show do Blink 182 na edição 2023 do Lollapalooza não vai acontecer. Segundo fontes da coluna LeoDias, o anúncio oficial do cancelamento da apresentação da banda no festival vai ser feito em breve.

O show do grupo no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, estava marcado para o dia 25 de março. O Blink-182 foi o primeiro headliner do Lollapalooza 2023 a ter ingressos esgotados, em outubro do ano passado.

