Voltou a viralizar, nas redes sociais, uma resposta dos criadores do jogo ‘Uno’ que coloca em dúvida toda a crença dos jogadores nas regras do jogo. No vídeo, que já tem milhares de compartilhamentos no Twitter, a fabricante afirma que não é necessário gritar Uno quando o participante fica com apenas uma carta na mão.

O questionamento surgiu após questionamento do jogador da NBA, Donovan Mitchell.

“Gritar ‘UNO’ quando você já está na última carta é uma regra popular, mas não é necessário fazer” dizia a resposta da Uno.

Porém, a resposta da empresa veio contra o resultado da enquete de Mitchell, onde 61,9% das pessoas afirmam ser necessário falar ‘Uno’. E, claro, começou uma polêmica nas redes sociais. Os usuários acreditam que a empresa não sabe jogar as cartas que ela mesmo .

A situação voltou a viralizar nos últimos dias, pois, usuários encontraram novamente a resposta e voltaram a polemizar.

Os criadores do ‘Uno’ vivem em uma constante guerra com os usuários das cartas. Volte e meia surgem discussões do que se deve ou não fazer no jogo, como, se a carta do +4 tinha efeito cumulativo ou se a pessoa que o recebia deveria comprar em qualquer ocasião possível.