Detox digital! Uma empresa abriu um desafio e vai pagar para quem conseguir ficar 30 dias sem o celular. O ganhador recebe, além de US$ 10 mil (aproximadamente R$ 49 mil), 3 meses de iogurte grátis da Siggi’s, a desafiante. Anima?

Segundo uma pesquisa feita pelo site EletronicsHUb, os brasileiros passam, em média, 10 horas por dia no celular. Pensando no grande período que as pessoas passam nos smartphones, a marca norte-americana resolveu abrir o desafio.

O celular vai ficar 30 dias trancado em um cofre e no final do mês o vencedor será recompensado. O que a empresa pretende com isso? “Acreditamos no poder de viver uma vida mais simples, com menos distrações”, disse a marca em comunicado.

O convite para o detox digital

Veja o convite do desafio:

“É por isso que desafiamos VOCÊ a desistir do seu smartphone por um mês como parte do programa de desintoxicação digital da Siggi”.

A tarefa pode parecer impossível, mas a premiação é bastante atrativa…

Apenas para ligações

Durante os 30 dias, os escolhidos vão receber um cofre, um celular flip e um cartão pré-pago.

O smartphone dos competidores devem ficar trancados no cofre e eles não poderão tocar nos aparelhos durante esses 30 dias.

Já o flip, celular antigo que não tem acesso a internet, deve ser usado junto com o chip apenas para ligações.

“Nostálgico de uma época em que tudo que você precisava era de um telefone flip?”, brincou a marca.

US$ 10 mil!

E aí, será que você aguentaria a tarefa?

Além da bolada em dinheiro, são quase R$ 50 mil, a marca também vai distribuir outros prêmios como 3 meses grátis de iogurte da Siggi’s.

Como participar do desafio sem celular

Podem participar da iniciativa residentes dos Estados Unidos, que tenham 18 anos de idade ou mais.

Para isso, é necessário entrar no site da companhia e fazer a inscrição em um breve formulário.

Além disso, todos devem enviar uma redação convincente sobre “por que você precisa de uma desintoxicação digital em sua vida e como isso afetará você em uma forma positiva”.