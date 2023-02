“Desejar marido dos outros é pecado”, desabafa esposa de Leo Santana

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Lorena Improta, esposa de Leo Santana, viraliza com vídeo sobre assédio de mulheres em cima do marido. Após repercussão do hit Zona de Perigo, o cantor vive aparecendo nas redes sociais dançando a música do momento.

Lore começa o vídeo dizendo que a situação está ficando insustentável nas redes sociais e nas ruas: “as mulheres me param para perguntar como é ser casada com o homem mais desejado do Brasil“.

Ela ainda explicou que deve ser difícil para os homens competirem com alguém igual ao Leo Santana. A esposa do cantor aproveitou para dizer que tem empatia com as pessoas, mas ninguém tem empatia com ela.

O vídeo viralizou nas redes sociais e os internautas comentaram a fala de Lorena. “Mirou no deboche e acertou na insuportabilidade”, afirmou um. Outra brincou: “mas minha filha! Se desejam até o meu namorado na minha cara, imagina o seu marido que é o Leo Santana”.