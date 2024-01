O aguardado filme sobre a vida de Michael Jackson ganhou a sua primeira imagem. Ela foi divulgada por Jaafar Jackson, sobrinho do músico e que viverá o protagonista no longa. Jaafar anunciou que as filmagens começam nesta segunda-feira (22).

Com um elenco e direção de peso, a cinebiografia deve mostrar todos os aspectos da vida do cantor polêmico e brilhante.

Jaafar, de 27 anos, é filho de Jermaine Jackson, um dos integrantes do The Jackson 5, grupo que levou Michael Jackson à ascensão.

Primeira imagem

Na primeira imagem, divulgada no Instagram de Jaafar, o cantor em ascensão e sobrinho do Rei do Pop é visto caracterizado como o tio.

Em um jogo de luz e sombra, é possível ver o jovem fazendo um passo de dança muito tradicional nas danças de Michael.

Elenco e produção de renome

A direção do projeto ficou com Antoine Fuqua, que também dirigiu o premiado Dia de Treinamento.

Já a produção, fica a cargo da Lionsgate e Graham King, que trabalhou em Bohemian Rhapsody.

O roteiro será assinado por John Logan, indicado ao Oscar pelos trabalhos em Gladiador e O Aviador e Hugo.

O escolhido para viver o Rei do Pop na infância também teve seu nome divulgado. Se trata de Juliano Krue Valdi, o estreante de apenas 9 anos que ficou famoso nas redes sociais por fazer covers de Michael.

Tragédias e sucessos

Ainda sem muitos detalhes, a única coisa que foi divulgada para os fãs sobre o roteiro é a descrição da cinebiografia.

“Michael entregará ao público um retrato fascinante e honesto do homem brilhante e complicado que se tornou o Rei do Pop”.

O longa deve abordar pontos polêmicos da vida do músico.

“O filme traz seus triunfos e tragédias em uma escala épica de seu lado humano e batalhas pessoais ao seu inegável talento criativo genial”.

O filme deve chegar aos cinemas de todo mundo em 18 de abril de 2025.