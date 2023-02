Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Ô abre alas, Carnaval chegou! Hora de esquecer os compromissos e sair curtindo e fazendo folia com a família e os amigos. Certo? Mais ou menos. Porque enquanto a grande maioria da população se diverte, há profissões que não podem parar no Carnaval.

São profissionais que estão de prontidão para garantir segurança, saúde, alimentação, mobilidade e informação para a folia. Conheça algumas destas profissões:

Policiais civis e militares

Enquanto os policiais militares estarão nas ruas garantindo a segurança, e atendendo qualquer ocorrência que acontecer, os policiais civis estão de prontidão nas delegacias para registrar boletins e começar a investigar qualquer crime.

Bombeiros

Caiu do trio elétrico? Bateu o carro? Se afogou na praia? Sempre haverá um bombeiro de prontidão para te ajudar.

Médicos e enfermeiros

Ninguém quer passar mal ou se machucar no meio da folia, não é? Mas se acontecer, esses valorosos profissionais, de todas as especialidades, estarão nos hospitais, prontos para qualquer emergência. Sem contar toda a equipe de apoio junto com eles.

Farmacêutico

Deu aquela dor incômoda, passou mal no meio da folia ou teve alta do hospital? Passar na farmácia será indispensável. E a presença do farmacêutico para orientar também.

Frenstista

Para chegar até a folia, o carro e a moto precisam estar abastecidos. Para atender uma ocorrência, a ambulância e a viatura policial também. Já pensou se os frentistas não trabalhassem no Carnaval? Como fazer para chegar na praia ou em casa? Como levar o paciente até o hospital?

Motorista de ônibus

Não tem carro? Uber indisponível? O bom e velho transporte coletivo tem que funcionar todos os dias, sem exceção. De domingo a domingo, lá estão os motoristas e cobradores de ônibus, levando a população.

Padeiro

Aquele pão fresquinho de manhã cedinho ou no café da tarde não pode faltar. Viva o padeiro e toda a sua equipe!

Supermercado

Quatro ou cinco dias de folia com o supermercado fechado não dá! E nesse meio do caminho, algo do mercado sempre há de faltar na despensa de casa. Quem sobreviveria sem um mercado aberto por perto? Essa equipe esforçada acorda cedo, pega o ônibus e mantém o serviço essencial funcionando.

Aeroportuários, pilotos, comissários

Há quem vá esticar a viagem para mais longe neste Carnaval e vai de aéreo. Também sempre há quem precise fazer um embarque de emergência. O serviço é essencial e não pode parar, com toda a equipe de solo, além de pilotos e comissários de bordo.

Assistente Social

Ninguém sabe quando os dramas familiares vão acontecer, quando alguém vai precisar de ajuda social. Os assistentes sociais estarão de prontidão.

Jornalista!

Sim, nós jornalistas também não folgamos nos fins de semana e feriados. Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Sete de Setembro … a notícia não pára nunca e é preciso quem conte tudo à população. A Imprensa stará de prontidão durante todo o Carnaval, levando as notícias (boas e ruins) da folia para os internautas