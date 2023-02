Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Imagine um gato gigante, com a altura de uma criança de 9 anos! Isso mesmo. Finn tem 1,3 m de comprimento e volta e meia é confundido com um cachorro por onde passa. Alguns se assustam com o bichano imenso, mas a tutora jura que ele é dócil e carinhoso.

O super gato é uma graça! Sem noção do tamanho e do peso que tem, Finn faz as travessuras de um bichano comum. Em um vídeo que viralizou, a tutora, Natalie Bowman, 32 anos, contou que o felino cresceu tão rápido que ela nem percebeu.

“É sempre divertido ver homens adultos ficarem chocados com meu gato, eles sempre dizem que ele parece um lince ou um gato selvagem”, afirmou.

A tutora, que mora em San Carlos, Califórnia, nos Estados Unidos, disse que as pessoas costumam se assustar com o tamanho de Finn.

As travessuras do gigante

Nas imagens, Natalie Bowman demonstra ter de fazer esforço para pegar o bichano, mas nem por isso deixa de brincar com ele.

O super gato entra em malas, sobe nos móveis e dança como um felino comum.

“Finn é realmente dócil e curioso, ele é tão engraçado e é muito carente e carinhoso, ele adora carinhos e ser mimado”, contou a tutora.

Custo alto

A tutora diz que alimenta Finn três ou quatro vezes ao dia e gasta US$ 150 por mês, cerca de R$ 750,00, apenas com a comida para ele.

Natalie Bowman costuma passear com Finn pela vizinhança na coleira. Segundo ela, o bichano virou uma espécie de estrela na cidade.

“É muito engraçado, eles acham que ele é um cachorro e, quando se aproximam, dizem: ‘Oh, meu Deus, é um gato!’ . Eles o amam.”

Apesar de seu tamanho, Finn se dá muito bem com o outro gato de Natalie.

“Eles demoraram um pouco para se ajustar um ao outro, mas agora eles se amam”, explicou Natalie Bowman.