Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Para quem ficou com saudades de Débora, personagem de Grazi Massafera em Travessia, nova novela das 21h da TV Globo, que estreou na última segunda-feira, 10, uma boa notícia: Glória Perez revelou que a participação da atriz ainda não foi encerrada. De acordo com a autora da trama, muitos flashbacks da mãe de Chiara (Jade Picon) vão aparecer no folhetim.

Em entrevista ao podcast Papo de Novela, do Gshow, Glória garantiu que Débora vai “voltar”, mesmo após ter morrido em um grave acidente de carro no primeiro capítulo da novela. “Grazi protagonizou o primeiro capítulo. Flashback vai ter muito. Vocês não viram a força que essa mulher tem? Ela conduz a história, separa dois amigos”, disse a autora.

De acordo com a trama, Débora foi flagrada por Guerra (Humberto Martins) na cama com Moretti (Rodrigo Lombardi). Revoltado, o empresário expulsou a namorada de casa. Completamente desnorteada, sem ter onde morar e grávida, ela sofreu um terrível acidente de carro, deu à luz Chiara e morreu em seguida.

A criança acabou sendo adotada por Guerra, mas cresceu sem saber que o empresário não é o seu pai biológico. Já adolescente, Chiara desenvolve uma síndrome rara e se apaixona por Ari (Chay Suede), além de descobrir que não é filha de sangue daquele homem que considera seu pai.

Por falar em Chiara, Glória Perez também falou sobre a personagem de Jade Picon, mas acabou fazendo um certo mistério. Questionada sobre o desenvolvimento da moça na trama, a novelista comentou apenas que ela terá um envolvimento com Ari, papel de Chay Suede, e brincou com as especulações.

“Tenho muitos colaboradores na internet (risos). Por enquanto, a história dela é essa, se ela vai desenvolver alguma coisa, vamos ver. Novela é uma obra aberta. É muito cedo ainda para dizer o que vai acontecer com ela daqui a dois meses porque só está dado o start das personagens. Novela é isso, o diálogo com o público. Quando o público participa é ótimo. É como a Janete Clair dizia: ‘Você pode amar ou xingar uma novela, tudo isso está dentro da paixão. A única coisa insuportável é a indiferença’”, disse.