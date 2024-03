Duríssima na queda! Essa idosa brasileira de 119 anos poderá desbancar uma vovó espanhola e entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, como a mais velha do mundo.

No último domingo, Deolira Glicéria Pedro da Silva, moradora de Itaperuna, Rio de Janeiro, comemorou seus 119 anos junto da família.

Com a idade comprovada por documentos, incluindo a certidão de nascimento, ela quebra a marca da espanhola María Branyas Morera, que completou 116 anos no último dia 4. O recorde de Deolira ainda não é oficial, mas a família já se prepara para entrar com os documentos e buscar o título!

Bem de saúde

Apesar de ter 119 anos, Deolira não usa remédio de uso continuado, contou Leila Ferreira da Silva, de 63, neta da idosa.

“Minha avó é dura na queda. Todo mundo vai e ela fica. Também, nunca perdeu uma noite de sono nem foi de excessos. Ela é mais resistente do que nós todos”.

A informação também foi confirmada por Juair de Abreu Pereira, geriatra da idosa.

“A saúde de dona Deolira é boa. É uma paciente incrível, interativa, alegre e, em meio às turbulências da vida, sempre soube valorizar essa dádiva que é viver. Hoje mora com a filha e as netas, que cuidam dela”, explica o médico.

Muita vivência

Os 119 anos foram bem vividos. Deolira nasceu numa fazenda em Porciúncula, onde viveu e trabalhou na roça até os anos 80.

“Ela trabalhou na roça plantando arroz, café e criando porcos e galinha. Isso desde criancinha. Meu avô era o administrador da fazendo”, disse a neta.

A idosa foi casada uma única vez e ficou viúva há 20 anos. O casamento rendeu sete filhos e três deles estão vivos.

Já os netos, são 17. Enquanto os bisnetos são 40 e 37 tataranetos.

Amava Carnaval

O segredo da longevidade de dona Deolira está na vida regrada, contou.

Ela adorava Carnaval, mas nunca foi de excessos, nunca fumou e nem consumiu álcool.

Depois que ela virou evangélica, as festas foram deixadas de lado, mas ela continua aproveitando a vida.

E tem uma coisa que ela não abre mão mesmo: o cafezinho, sua bebida favorita.

Guinness Book

Apesar de estar no Guinness como a mulher mais velha do mundo, a espanhola é dois anos mais nova que a avó de Leila.

Sobre isso, a neta disse que está se informando para registrar a conquista da avó dela no livro dos recordes.

Parabéns e saúde, dona Deolira!