Separe o lencinho! Um idoso foi flagrado alimentando o cão dele com paralisia em um shopping. A cena mais fofa do mundo foi registrada pela modelo e professora Nicole Munoz Garcia que não resistiu a tanta fofura e amor e postou o vídeo.

Nas imagens, o senhor está sentado na praça de alimentação e dá comida na boca do seu animalzinho que está em um carrinho de bebê. Nicole compartilhou o registro no TikTok neste fim de semana e as imagens viralizaram.

A cena se passou na Praça de Alimentação, de um shopping, no Chile. No momento flagrado, o idoso tem todo o cuidado do mundo: coloca o prato no chão, pega carinhosamente o cão e fica observando o animal comer.

O vídeo

No vídeo aparece o idoso cortando pedacinhos de carne e dando para o cão na boca, que tem paralisia e está acomodado no carrinho. Minutos depois, não contente em vê-lo embretado no veículo, o tira e coloca deitado no chão, assim o peludo consegue enxergar o seu entorno e comer por conta própria a sua comida.

Que amor, gente! Que amor! Esse tipo de imagem preenche o nosso coração de esperança, não é mesmo?

O vídeo já alcançou mais de 253 mil visualizações, 35 mil reações e milhares de comentários cheios de carinho.

“Deus cuide desse senhor, para que continue protegendo o cachorrinho, você é um exemplo senhor”, desejou uma.

“É que nessa idade você entende que na vida o ser mais fiel é o cachorro, leal e incondicional”, escreveu outra.

Inspiração

Na legenda da publicação, Nicole pede desculpas ao “senhor desconhecido”, por lhe fazer as imagens, mas que não resistiu, por achar aquele homem “o máximo”. E ainda escreve: “ah se todos os tutores tratassem seus animais assim”.

Que esse vídeo inspire as pessoas a cuidarem e respeitarem os animais. Confira e se emocione com a gente: