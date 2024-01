Vem pra festa com a COMUNIDADE dia 27 de Janeiro no Centro de Eventos de Jacarezinho a partir das 21h.

SHOWS: Diretamente da escola de samba Estácio de Sá do Rio de Janeiro nosso compositor Marcelo Kará cantando o Samba enredo com a bateria da Unidos do Cruzeiro e muito samba, também teremos Pedro Galvão e Eduardo Pascoal o melhor do sertanejo e pagode.

Pulseiras antecipadas pelo telefone 43 991125912 a preço especial.

Realização: G.R.E.S. Unidos do Cruzeiro

