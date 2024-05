Primeiro longa

‘O Auto da Compadecida’, lançado em 2002, foi um sucesso. O longa é baseado na peça teatral, de mesmo nome, escrita por Ariano Suassuna, em 1955.

Recebido por críticas positivas em todo o mundo, o filme acumulou prêmios em festivais, como no Grande Prêmio Cinema Brasil, o Viña del Mar Film Festival e Miami Brazilian Film Festival.

O longa mostra as aventuras de João Grilo e Chicó, dois amigos nordestinos que vivem dando golpes para sobreviver. O foco da dupla são as pessoas do vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba.

Se metendo em várias confusões, a salvação de Chicó e João Grilo vem pelas mãos da aparição da Nossa Senhora (Fernanda Montenegro).