Luan Santana levou aproximadamente 136 mil pessoas para a praia de Caiobá, em Matinhos, litoral do Paraná, no litoral do Paraná, em um show gratuito na noite de sexta-feira (19). O número representa mais de três vezes a população da cidade, conforme a Agência Estadual de Notícias (AEN).

Esta foi a primeira vez que o cantor trouxe ao litoral do estado o seu novo show, Luan City 2.0 e se disse contente com a receptividade do público e a estrutura montada na praia, prometendo voltar mais vezes se convidado.

“Eu acho que o show gratuito é diferente, é para todo mundo, todas as classes e raças e credos. Então pra mim é maravilhoso trazer a minha música para um ambiente assim”, afirmou à AEN.

Além de Luan Santana, o grupo É o Tchan levou 42 mil pessoas a Pontal do Paraná e entoou os grandes clássicos do grupo. Os turistas e moradores lotaram o Centro de Eventos Marisol e dançaram animados ao ritmo de “Pau Que Nasce Torto”, “Ralando o Tchan”, “A Tomada” e “Na Boquinha da Garrafa”.