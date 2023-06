Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher búlgara, de 25 anos, conhecida por ter os “maiores lábios do mundo”, disse que está em busca do amor verdadeiro. Porém, Andrea Ivanvoa colocou uma condição para isso, o parceiro tem que estar disposto a aceitar a sua aparência. As informações são do Daily Star.

Andrea ficou famosa pelos seus grandes lábios. A mulher realizou milhares de procedimentos de preenchimento labial. Segundo a mulher, sua aparência atrapalha sua vida amorosa.

“Se eu tiver um relacionamento com alguém e ele me disser que se sente desconfortável ao andar na rua comigo ou em lugares públicos, então vamos terminar”, revelou Andrea.