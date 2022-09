Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher ficou presa durante um passeio de tirolesa no Rock in Rio 2022, nessa sexta-feira (9). Testemunhas que estavam no local afirmam que a moça descia no brinquedo quando se enrolou nos cabos de uma das câmeras de transmissão do festival.

Logo um funcionário do Rock in Rio resgatou a mulher e recebeu aplausos e gritos do público. De acordo com a organização do evento, ela não se machucou.

“Foi algo resolvido muito rápido. Foi na final da descida e logo resolveram, ela não se machucou e nada mais sério aconteceu. Está tudo bem. Uma situação que aconteceu e foi rapidamente resolvida”, diz a nota, enviada ao Splash, do UOL.

