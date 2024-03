Derrubada da música

A equipe de Pedrinha Moraes explicou ao g1 que a música saiu do ar no dia 8 de fevereiro deste ano. No dia do relançamento do hit em parceria com Alok, o cantor comentou sobre a derrubada da faixa musical e explicou em suas redes sociais como foi o início da parceria com o DJ.

A música explodiu, rodou o mundo inteiro e as pessoas ficam incomodadas e resolveram tirar a versão dessa música que eu fiz”, comentou.

“Alok me procurou, me chamou no instagram e falou: ‘Pedrinha, você está precisando de ajuda?’ Ele mesmo entrou em contato comigo e falou: ‘Cara, vou te ajudar. Vou correr atrás disso pra você. Essa musica ficou muito boa na sua voz’”, acrescentou Pedrinha.

O cantor ainda explicou que, inicialmente, ficou triste com a derrubada da música, mas que a ajuda do DJ permitiu que ela retornasse às plataformas. Segundo a equipe do cantor, a retirada da música já era esperada, já que tinha sido solicitada a liberação do fonograma da música, mas que tinha sido negada.

A equipe ainda detalhou que, com a ajuda do DJ, foram feitas várias versões da música, com modificações,até que o hit se adequasse aos critérios de liberação.

“Eu já estava descreditado. Ele correu atrás da editora, conseguiu a liberação, mas para que eu conseguisse essa liberação, eu teria que fazer algumas alterações”, disse Pedrinha, nas redes sociais.