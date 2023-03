Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Rita Lee recebeu alta médica e está em casa, após uma semana internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A foto da cantora, de 75 anos, encostada no que parece ser uma poltrona, com cabelinho curto, óculos psicodélicos e flores ao lado traz na legenda a frase “Home” (lar, casa, em inglês”).

A foto foi postada pelo marido dela, o também músico Roberto de Carvalho, no Instagram. Ele usou a rede social para tranquilizar os fãs e dizer que Rita fazia exames de rotina. A publicação foi um alívio para todos nós!

Rita Lee foi hospitalizada em 23 de fevereiro, a família informou que era para atender às orientações médicas, não em decorrência do retorno do câncer. Em 2021, a cantora descobriu um tumor no pulmão esquerdo e, a partir daí, começou o tratamento. Onze meses depois, a assessoria de imprensa confirmou que o resultado da radioterapia a que foi submetida foi positivo.

Estado de saúde

A família de Rita Lee costuma atualizar o quadro da cantora via Instagram. Em fevereiro, durante a internação dela, Roberto de Carvalho disse que, apesar dos efeitos colaterais do tratamento, ela estava bem.

“Como qualquer pessoa que passou ou passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”, escreveu nas redes sociais.

História de vida

Rita Lee Jones de Carvalho é uma das principais referências da música nacional e do rock: cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista. É conhecida como a Rainha do Rock Brasileiro.

A artista conseguiu a marca impressionante de 55 milhões de discos vendidos, sendo a quarta artista mais bem-sucedida neste sentido no Brasil, atrás de Tonico & Tinoco, Roberto Carlos e Nelson Gonçalves.

Rita Lee construiu a carreira, inicialmente, com o rock , mas demonstra ter familiaridade com diferentes gêneros, criando um estilo próprio entre internacionais e nacionais

Casada com Roberto de Carvalho, ela tem três filhos Beto, João e Antônio, é avó da pequena Isabella.

Com informações da Rádio Rock