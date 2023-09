Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um dos concursos de beleza mais famosos do mundo, o Miss Universo, vai ter pela primeira vez mães concorrendo ao título. O evento alterou as regras no final do ano passado e agora aceita participantes casadas, divorciadas, grávidas e mães. Histórico!

Camila Avella, Miss Colômbia de 28 anos, e Michelle Cohn, Miss Guatemala, também de 28 anos, são as primeiras mamães a entrarem na regra nova do concurso! Elas comemoraram muito a mudança e a oportunidade de mostrar que a beleza da mulher vai além da maternidade.

Michelle possui dois filhos e é formada em Relações Públicas e Comunicação. Já a jornalista Camila, é casada com um empresário do ramo têxtil e é mãe de uma menina. As duas já fizeram história e agora querem mais! “Nossas famílias não são um impedimento, minha filha é minha maior motivação”, disse Camila.

Antes impossível devido às restrições do evento, agora Camila e Michelle podem concorrer ao título de Miss Universo.

O caminho da jornalista já começou bem. Isso porque além de ela ser a primeira mãe a concorrer ao Miss Universo, foi a primeira colombiana a ganhar o Miss Colômbia.

Com o resultado do concurso nacional da Guatemala saindo primeiro que o da Colômbia, Michelle oficialmente se tornou a primeira mãe classificada para o Miss Universo.

“O universo me deu uma chance, e aqui estou aproveitando com todo o coração e com entusiasmo”, postou no Instagram.

A mulher lembrou ainda que, há um ano, o feito seria impossível.

“Hoje estou aqui procurando ser a primeira mãe a representar a Guatemala para o universo. Estamos provando mais uma vez o que nós, como mulheres, podemos realizar”, explicou a Miss.

“Filho é motivação”

Para a Miss Colômbia 2023 o sentimento é o mesmo.

“Ter vencido me enche de emoção, estou muito orgulhosa porque é uma conquista que consegui alcançar com esforço, mas o mais importante de tudo é que não me representa sozinha, mas exalta todas as mulheres colombianas. Para nós não há limites”, disse Camila.

Ela fez ainda questão de destacar que ao ser uma das primeiras mães a concorrer ao Miss Universo, joga por terra rótulos que ainda colocam nas mulheres.

“Nós mulheres não devemos ser estigmatizadas ou rotuladas em um só lugar. Podemos alcançar todos os propósitos que temos e que nossas famílias não são um impedimento. No meu caso, minha filha é minha maior motivação”, comemorou.

Mudança

Depois de muitas críticas ao concurso, a Organização do Miss Universo fez a alteração nas regras, que entram em vigor no 72° concurso, realizado em novembro em El Salvador.

Em um memorando interno enviado aos diretores nacionais, a organização disse que busca sempre a diversidade.

“Todos nós acreditamos que as mulheres devem ter autonomia sobre suas vidas e que as decisões pessoais de um ser humano não devem ser uma barreira para seu sucesso”, disse a nota.