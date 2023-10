Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os primeiros 238 brasileiros moradores de Israel comemoraram muito a decolagem do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) do aeroporto de Tel Aviv, nesta terça-feira (10). A previsão é de que a aeronave pouse no Brasil às 1h da quarta-feira, dia 11.

Outros cinco aviões serão enviados para a região do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. O Ministério das Relações Exteriores informou que 1,4 mil brasileiros pediram auxílio para sair do país.

Os candidatos à repatriação devem seguir critérios de prioridade Em um primeiro momento, residentes no Brasil sem passagem aérea serão priorizados. A estimativa é de que existam 20 mil brasileiros na região, 14 mil em Israel e 6 mil na Palestina.

As decolagens de Tel-Aviv e de outras localidades do Oriente Médio com brasileiros resgatados devem ocorrer até esta quarta-feira.