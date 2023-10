Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Como conquistar adolescentes em sala de aula? Um professor resolveu fazer a chamada de forma divertida com os nomes dos personagens favoritos dos alunos e a ideia animou a meninada. O vídeo teve mais de 261 mil visualizações.

Professor de Educação Física, Higor Vieira, do Rio de Janeiro, é do tipo super gente boa e criativo. Volta e meia inova em sala de aula e na quadra de esportes. Com a chamada, resolveu que a cada nome, o aluno deveria falar quem era o personagem favorito, valia de tudo. Não faltou surpresa.

“Ruan?”, perguntou o professor. “Barbie Girl”, respondeu, enquanto Higor cantarola a música da bonequinha cor-de-rosa, recebendo a reação seguinte do adolescente: “Hi, Ken”. Gargalhada geral. Assim costumam ser as aulas do professor.

O momento da chamada foi filmado e registrado.

O professor parece se divertir com cada resposta. Tem Anime, super-herói e muito mais.

O desafio era fazer com que os pequenos respondessem com o nome do personagem favorito.

As escolhas divertiram a web que reagiu com bom humor à postagem.

Criativo e amoroso

Higor é do tipo que está sempre inventando em sala de aula.

Recentemente, entregou um bilhete para cada aluno em que se lia: “Você é importante para mim”.

Os alunos se emocionaram ao receber a cartinha, uns abraçavam, outros ficavam encabulados e muitos reagiam: “Melhor professor do mundo”.

Outra vez, Higor disse que daria 1 ponto extra para quem fosse receber a prova com uma dancinha. Claro, a meninada zoou. Demais.

O professor de Educação Física brinca até mesmo com os hábitos super saudáveis dele.

Na chamada, certa vez, cada aluno teve de dizer o que daria de presente para o professor. Não deu outra: complexo vitamínico bombou.

Encantando as redes

Nas redes sociais, o professor que tem mais de 10 mil seguidores, recebe comentários dos mais diversos inclusive sobre a beleza do Higor.

“Na minha época não tinha professor assim pra me segurar nas aulas. Eu sempre gazetava”, reagiu uma internauta.

Outro seguidor brincou, lembrando da série Chaves: “Na minha época era só Girafales e professor aloprado”.

Uma terceira internauta aproveitou para jogar charme para o professor. “Com um professor desse iria à escola até aos sábados, domingos e feriados.”

Assista ao vídeo do professor que faz chamada divertida com nome de personagens:



O professor Higor Vieira é do tipo que inova e conquista os alunos