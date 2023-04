Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor Roberto Carlos fará o show de inauguração do novo ginásio do Moringão, em Londrina, no Norte do Paraná. O show está marcado para o dia 02 de junho.

O prefeito Marcelo Belinati confirmou a presença do ‘Rei’ em uma publicação nas redes sociais (veja no carrossel).

“Agradeço ao Rei Roberto Carlos, que mesmo com sua agenda lotada de shows pelo Brasil estará aqui. Quando estivemos juntos em 2019 no show dele em Londrina, falei pra ele que iria reformar o Moringão inteirinho e que seria muito legal se o 1⁰ Show no NOVO MORINGÃO fosse o dele”, escreveu o prefeito.

Além do show, a inauguração do novo ginásio terá a 20⁰ Taça Brasil de Futsal, entre os dias 20 a 28 de maio.