Planejar uma festa de 15 anos requer transformar o sonho da aniversariante em realidade. Em Minas Gerais, o bilionário Daniel Vorcaro não poupou esforços para realizar os desejos da filha. No caso da jovem, o tradicional evento de debutante atingiu a cifra de mais de R$ 15 milhões. O luxuoso parabéns ocorreu no último sábado (5/8), no Condomínio Miguelão, na cidade de Nova Lima.

Como a festa viralizou no Twitter pelo nível de ostentação, os internautas se questionaram quem seria o pai da debutante. Ser CEO e sócio majoritário do Banco Master é apenas um dos cargos do bilionário. Conforme noticiou o jornal mineiro O Tempo, Daniel tem 39 anos e nasceu em Belo Horizonte.

O magnata também é um dos proprietários do hotel de luxo Fasano Itaim, fixado no bairro nobre de São Paulo. Torcedor roxo do Galo, Daniel é o dono de um fundo de investimentos de R$ 100 milhões na futura SAF do Atlético-MG. Quando a operação for concluída, ele terá 11% de participação na nova gestão do clube.

