Depois de cinco finais de semana com muita diversão musical gratuita nos palcos montados em Matinhos e Pontal do Paraná, o público vai se despedir dos shows do Verão Maior Paraná com muito axé e pagode da melhor qualidade. O Grupo Sempre Tem e o Ara Ketu se revezam nos palcos neste final coroando a temporada que já está na memória dos veranistas.

Na sexta (10), o Ara Ketu se apresenta em Matinhos e o Grupo Sempre Tem em Pontal do Paraná. No sábado (11), a programação é invertida: Grupo Sempre Tem em Matinhos e Ara Ketu em Pontal.

Os palcos do Verão Maior Paraná apresentaram, até agora, 20 shows nas duas cidades, com 11 atrações diferentes que atraíram milhares de pessoas. No total, serão 24 apresentações.