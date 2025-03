A novela “Vale Tudo”, grande sucesso da televisão brasileira em 1988, ganha um remake neste ano, com dois os capítulos iniciais gravados em Foz do Iguaçu, na região Oeste. As cenas destacam pontos turísticos importantes do município, que é lar do Parque Nacional do Iguaçu, onde estão as famosas Cataratas do Iguaçu, eleitas como principal atrativo turístico do Brasil e América do Sul pela plataforma de viagens TripAdvisor. O trailer já está disponível (AQUI).

Com apoio do Visit Iguassu, instituição sem fins lucrativos de promoção do Destino Iguaçu, o elenco de peso da teledramaturgia realizou visitas técnicas ao longo da produção, destacando grandes atrativos do turismo local e estadual. Ao todo, 130 pessoas da Rede Globo, entre elenco, figurantes e equipe técnica, estiveram no município para a produção da novela, que está prevista para ir ao ar neste mês de março.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado, vinculado à secretaria estadual do Turismo –, afirma que as gravações no Estado somam e ajudam a divulgar o turismo, não apenas de Foz do Iguaçu, mas de todo o Paraná.

“Ficamos felizes, porque a emissora tem uma grande repercussão dentro e fora do País, não apenas na televisão, mas também nos streamings, redes sociais e afins, gerando uma propaganda orgânica do turismo do Estado. Fora os atores famosos, que também promovem o Paraná em diversas plataformas”, explica.

Além do Parque Nacional do Iguaçu, a equipe da emissora fez takes em diversas partes do município do Oeste durante 11 dias de gravação. As cerca de 30 cenas também passaram pela Ponte da Amizade – fronteira com o Paraguai, Parque das Aves, Marco das Três Fronteiras e hotéis da região.

REFLEXO – A repercussão da novela na Terra das Cataratas também movimentou o turismo paranaense. Com a temática “Vale Tudo em Foz do Iguaçu”, o Visit Iguassu realiza a 1ª edição dos Workshops de Treinamento do Destino Iguaçu de 2025. Com início nesta quarta-feira (19), o evento promove rodadas de negócios e amplia o conhecimento de agentes de turismo de outras partes do Brasil sobre os atrativos, novidades e as oportunidades no município fronteiriço. Saiba mais AQUI.

A escolha da temática “Vale Tudo em Foz do Iguaçu” foi pensada para aproveitar a grande divulgação que a novela traz ao destino, com gravações em locais associados ao Visit Iguassu, como o Sanma Hotel, Parque Nacional do Iguaçu, Macuco Safari, Parque das Aves e Marco das Três Fronteiras.

“Para o Visit Iguassu, promover Foz como destino do mundo é primordial, então o contato com a produção da novela foi fundamental para aumentar ainda mais a divulgação da região”, diz Jaime Mendes, presidente da instituição. “Estarmos presentes no primeiro capítulo da novela que tem alcance nacional é algo muito grandioso, o que potencializa o trabalho que fazemos com a gestão integrada do turismo, que une esforços entre a iniciativa pública e privada, ressaltando as maravilhas da nossa cidade e tudo que ela pode oferecer”.

LEMBRA DE ANTONINA E CURITIBA? – Além de Foz do Iguaçu, o Litoral do Estado também já representou o Paraná nas telas durante horário nobre. Em meados de 2011, a direção do remake da novela “O Astro”, da Rede Globo, maior emissora de televisão aberta do Brasil, escolheu Antonina para representar a comunidade fictícia de Bom Jesus do Rio Claro. As filmagens apostaram no cenário único, que mistura construções e casarões históricos com a natureza local.

A Praça Coronel Macedo, a Igreja de São Benedito, o Santuário de Nossa Senhora do Pilar e outras ruas do centro histórico antoninense foram usadas como pano de fundo dos capítulos de abertura macrossérie, um remake da novela original de 1977.

Durante quase uma semana, a população se acostumou a conviver com atores frequentando pontos turísticos da cidade. Mais de 50 profissionais da equipe técnica participaram das gravações, lotando os hotéis da cidade e movimentando a economia local. As gravações também contaram com mais de 200 figurantes locais para compor as cenas.

Segundo entrevistas e reportagens da época, a emissora estava em busca de cenários alternativos às cidades históricas de Minas Gerais, popularmente usadas nas produções. Com isso em mente, o diretor Mauro Mendonça Filho uniu o útil ao agradável: pesquisou cidades históricas próximas à Curitiba – que teve cenas gravadas dentro do antigo Presídio do Ahú – e logo descobriu a histórica Antonina.

E antes disso, em 1993, a Globo ambientou a novela “Sonho Meu” em Curitiba. Essa foi a única vez que a emissora gravou uma trama inteiramente fora do eixo Rio-São Paulo, o que ajudou a projetar o Jardim Botânico e a Ópera de Arame para todo o Brasil.

OUTROS LOCAIS – Exemplos de municípios do Paraná que serviram como cenário de filmes, séries e novelas não faltam. Curitiba, por exemplo, já recebeu gravações dos filmes “Estômago” (2008), “Corpos Celestes” (2011) e “Deserto Particular” (2021), o último foi ambientado e dirigido na Capital, e teve sua estreia no Festival de Veneza, na Itália.

Outros municípios também já tiveram oportunidade de brilhar nas telas, entre tantos exemplos. Ponta Grossa, Castro, Lapa (todas nos Campos Gerais) e Paranaguá (Litoral) serviram como ambientação do filme “Cafundó” (2005); Morretes e algumas ilhas caiçaras de Paranaguá deram vida ao longa-metragem “Paixões Recorrentes do Atlântico Sul” (2019); e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), serviu de ambientação para o filme “A Mesma Parte de um Homem” (2022).