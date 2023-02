Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, instaurou um inquérito para investigando supostas irregularidades na venda de ingressos para o show da banda mexicana RBD agendado para 19 de novembro no Estádio Nilton Santos, o Engenhão

A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da capital, ligada ao MP, instaurou o inquérito na última terça-feira (7) baseando-se em denúncias, recebidas por ouvidoria, que sugerem violações ao Código de Defesa do Consumidor.

As representações enviadas ao MP apontam a erros sistêmicos na venda de ingressos digitais, o que teria colaborado com confusões e brigas na fila de compra dos ingressos físicos em bilheterias na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, em janeiro. Além da investigação, também são cabíveis medidas judiciais e extrajudiciais.

O MP-RJ enviou ofício à Eventim, empresa responsável pela venda dos ingressos dos shows do RBD no Rio e em São Paulo, dando 30 dias para ela prestar esclarecimentos.

A Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e o Procon também foram oficiados com o mesmo prazo para afirmarem se estão conduzindo procedimentos administrativos relacionados ao mesmo caso.

Esta não é a primeira vez que vendas de ingressos para apresentações do RBD pela Eventim são centro de confusão e desconfianças por parte de autoridades.

Em São Paulo, a deputada Erika Hilton (PSOL) entrou com ofício na Câmara solicitando que o Procon investigue supostas conexões criminosas entre a empresa e cambistas.

Quando as entradas passaram a ser vendidas pelo site da Eventim, elas se esgotaram em menos de dez minutos e, em paralelo, fãs que estavam na fila para comprar ingressos físicos relataram nas redes sociais que cambistas portando armas de fogo os estavam ameaçando, além de ocorrências de brigas e tumultos.

A banda mexicana tem passagem confirmada no Brasil como parte da turnê mundial “Soy Rebelde”.