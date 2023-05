Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O filho de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff, de 3 anos, emocionou os internautas após aparecer em um vídeo participando de uma homenagem ao Dia das Mães. Dona Ruth, mãe da cantora, publicou as imagens na rede social.

O menino canta a música You Are My Sunshine” com a plaquinha com o nome da avó. Logo depois da apresentação, o garotinho corre para abraçar Ruth. “O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho pra mães”, escreveu Dona Ruth na legenda.

“Esse vídeo me quebrou de tantas formas”, “Marília merecia mais. Mais tempo, mais filhos, mais sucessos”, “Cai em lágrimas !!! Com certeza a dona Ruth lembrou da Marília quando era criança”, escreveram alguns usuários no Twitter.