O galo Paçoca, que viajou de Cascavel à Curitiba para ser acompanhante de uma menina de 12 anos diagnosticada com autismo (TEA) e da mãe, Janete Soares de Almeida, de 39 anos, conquistou o 5º andar do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie.

Mas, para ir à unidade de saúde, o galo passou por um banho mais do que especial, inclusive com direito a sabonete antisséptico.

Janete reforça que costuma manter a higiene do Paçoca em dia. Mas, o galo não está gostando mais da rotina porque em Curitiba a família não tem secador, com isso o mascote acaba passando frio ao ter que se secar no sol.