Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Aos 103 anos, uma vovó sueca entrou para o livro dos recordes por ser a pessoa mais velha a completar um salto duplo de paraquedas.

Assim, Rut Larsson se tornou a paraquedista mais velha de todos os tempos. Larsson bateu o recorde anterior de 103 anos e 129 dias porque saltou com idade de 103 anos e 259 dias!

“Houve uma mulher americana que bateu o recorde, então eu tive que bater o dela”, comemorou Rut Larsson. “Foi maravilhoso fazer isso, estou pensando nisso há muito tempo”.

No ano passado, demos aqui a façanha de outro idoso, um americano de 103 anos, que também bateu o recorde mundial.

Sonho aos 90 anos

O mais incrível de tudo é que essa aventura de paraquedismo começou quando Rut Larsson estava na casa dos 90 anos.

Ela queria aprender mais sobre vôo e começou a experimentar parapente e balonismo.

Em 2019, ela fez seu primeiro salto de paraquedas aos 101 anos. Mas não foi um recorde mundial.

No mesmo ano, a americana Kathryn Hodges completou um salto aos 103 anos.

Conquista

Na semana passada, Rut Larsson completou seu salto recorde mundial atrelado (salto duplo) ao pára-quedista Joackim Johansson, em Motala, na Suécia.

Família e amigos estavam lá para comemorar sua conquista, junto com um juiz do Guinness Book of World Records, o livro dos recordes.

Veja como foi o salto que a colocou no registro mundial dos recordes:

Com informações do Sunnyskyz