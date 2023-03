Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma vovó de 70 anos, que não teve festa de debutante quando era adolescente, decidiu agora realizar o grande sonho… e foi em grande estilo!

Com diversos problemas financeiros, os pais da vovó não conseguiram fazer a festa de 15 anos para ela. Mas esse sonho ficou guardado: o baile que ela merecia!

E ela conseguiu do jeitinho que desejava: vestido azul rodado, damas de honra, luvas e valsa. Tudo aconteceu na Cidade do México.

Apoio familiar

A vovó, que não teve a identidade revelada, aproveitou que seu aniversário de 70 anos estava para realizar o sonho e contou com o apoio e empatia da família para que a festa fosse do jeito que queria!

A idosa então marcou a data do seu grande baile. Ela estava muito ansiosa e queria um vestido à altura do evento. A escolha foi um elegante vestido azul que se destacava à distância no baile! Ela mereceu, né?

Antes de dançar com suas quinze anfitriãs, a idosa lembrou: “Só há uma vida”.

Cirurgia arriscada

No dia do evento, a idosa dançou tudo o que tinha para dançar! Com uma alegria cativante e apreciando cada momento do baile, a vovó se mostrou emocionada em meio aos filhos, amigos e netos.

Mesmo radiante, ela contou que a celebração também foi um momento para apreciar a vida, porque ela irá passar por uma cirurgia arriscada para corrigir problemas de saúde.

E ela é sinônimo de força e alegria, não se deixando abater pelo medo e insegurança da situação.

Religiosa, ela confiou nas forças de Deus e agradeceu por poder vivenciar essa festa mágica com seus familiares.

Ela viralizou!

Os vídeos da festa de debutante da idosa viralizaram nas redes sociais e comoveram muita gente. Com palavras de força e boas energias, os internautas desejaram tudo de bom para a vovó.

“Que lindo e que felicidade! Deus é muito grande em conceder essa emoção na idade dela. Parabéns!”, comentou uma seguidora

Outro internauta escreveu: “A felicidade dessa avó é contagiante! Parabéns pela celebração!”

E a idosa deixou o exemplo de que nenhum desejo tem data de validade!

Veja a alegria dela: