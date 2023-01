Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A praia brava de Guaratuba recebeu neste fim de semana (28 e 29) a 1ª etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding 2023. O evento faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza do Verão Maior Paraná e foi organizado com o apoio da Federação Paranaense de Bodyboarding, do Instituto Guaramar e da prefeitura de Guaratuba.

Realizada no Pico de Guaratuba, a disputa teve a participação de cerca de 70 atletas que competiram em oito categorias: open masculino e feminino (categorias aberta para todas as idades), master masculino e feminino (atletas com 35 anos ou mais), Iniciantes masculino e feminino (categoria aberta para todas as idades), Dropknee masculino (categoria aberta para todas as idades) e Gromets (atletas com até 12 anos).

No primeiro dia de competição, foram realizadas as fases iniciais classificatórias de todas as categorias, com 30 baterias compostas por três atletas em cada. Os vencedores disputaram no segundo dia (29) as semifinais e a final da primeira etapa.

No open masculino, o vencedor foi Jean Gonçalves, de Pontal do Paraná, que também foi o primeiro colocado nas categorias master masculino e Dropknee. Surfista há quase 20 anos, ele diz que não costuma participar de muitas competições, mas que acha importante a realização de campeonatos, principalmente durante a alta temporada, para incentivar a prática do esporte.

“A galera tem que vir competir pra mostrar o esporte para o pessoal na praia. A gente tá aí sempre treinando, buscando o melhor e tentando incentivar a molecada. Nunca fui de competir direto, mas sempre estive surfando. Tô ensinando minha filha, que foi campeã no iniciante agora há pouco. Nosso foco é tentar trazer a criançada para o esporte”, afirma.

Na categoria, o segundo colocado foi Flávio Henrique, o terceiro foi Roger Lima Fusculin e o quarto, Sanderson Trevisan. Já no open feminino, Francis Aoto levou o primeiro lugar, desbancando a vice-campeã mundial Isa Nunes.