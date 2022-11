Os novos contratados deverão conviver diariamente com a família de craque português e terão de assinar cláusulas de confidencialidade para não vazarem informações pessoais da família.

A mansão

O local de trabalho seria em uma mansão de Cristiano Ronaldo com 2,7 mil metros quadrados, nos arredores de Lisboa, em Portugal.

O jogador teria comprado a propriedade no último mês de outubro, por cerca de 20 milhões de euros, aproximadamente R$111,6 milhões.

A mansão tem piscina interna e externa, ginásio, sala de massagens, garagem com capacidade para 20 carros, vários quartos e outras casas para hóspedes.

Craque desempregado

Cristiano Ronaldo perdeu o emprego esta semana com a rescisão do contrato com o Manchester United.

O time emitiu uma nota na última terça-feira (22), informando a dispensa do jogador antes mesmo da estreia dele na Copa do Mundo.

Mesmo assim CR7 está no Qatar defendendo a seleção portuguesa. Aliás, ele marcou um gol de pênalti na vitória por 3×2 contra Gana, nesta quinta, 24.

E Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador homem a marcar em cinco edições de Copas do Mundo.

Foi o oitavo gol dele para a seleção portuguesa em mundiais. Realmente é uma das maiores estrelas do futebol de todos os tempos.