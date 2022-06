Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ribeirão Claro abriu as inscrições para a 1ª Copa Fescafé de Futsal 2022 – masculino, a ser realizada a partir de 11 de julho no Ginásio de Esportes Tonhão.

Poderão se inscrever atletas do Município de qualquer idade (menor de idade com autorização dos pais), mediante CPF, RG ou Título de Eleitor, até o dia 20 de junho na Secretaria de Esportes com Eberval, Pacheco ou Paola, situada no endereço Rua Paulo Favaro, 44, Jardim Europa. A taxa de inscrição será de R$ 250 por equipe (incluso 10 atletas e três membros da comissão técnica).

Conforme o secretário de Esportes, João Roberto Pacheco, a premiação ainda está sendo definida. Haverá distribuição de medalha para os três primeiros colocados, troféu para os dois primeiros colocados, e dentre os finalistas, premiação para o goleiro menos vazado e artilheiro.

O evento busca dar continuidade as festividades da Fescafé e resgatar o esporte ribeirão-clarense. “Será um evento turístico e esportivo que promoverá a socialização e o enriquecimento da modalidade esportiva na cidade”, disse Pacheco.

Para dúvidas e outras informações 3536-1300 ramal 652.