Uma grande rede de academias do Brasil viralizou nesta semana após colocar um aviso sobre normas de utilização. Em um cartaz, divulgado no estabelecimento, o dono da academia reforça que os alunos devem seguir regras no local e não devem “expor suas genitálias”.

A polêmica foi causada após um aluno publicar uma foto tirada em um dos espelhos da unidade (veja no carrossel acima), em que aparece parte do órgão genital ‘escapando’ do calção. Na foto, o usuário ainda cita que “treinar sem cueca é tão bom”.

Apesar do aviso ser colocado em um unidade da rede Smart Fit, a empresa negou que a foto atribuída tenha sido tirada no local, pois os equipamentos e a estrutura não condiz com o padrão da rede.