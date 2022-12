Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O goleiro Weverton, ex-Athletico e hoje no Palmeiras, foi o último dos 26 convocados por Tite a estrear na Copa do Mundo do Catar.

O camisa 12 entrou no lugar de Alisson nos minutos finais da partida do Brasil diante da Coreia, quando a partida já estava 4 a 1 para a seleção brasileira.

A imagem de felicidade do goleiro ao entrar em campo pela primeira vez em um Mundial viralizou no Twitter.

A entrada de Weverton no time gerou piadas. Eu uma delas o goleiro palmeirense igualou o ‘recorde’ do atacante Gabriel Jesus que também já jogou em Copas e não marcou gols.

Em outra, torcedores lembram que Weverton é o único goleiro brasileiro que ainda não fi vazado neste Copa, já que Alisson e Éderson já sofreram gols.