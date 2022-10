Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na luta entre Anderson Silva e Jake Paul, neste sábado (29), no Arizona, o americano levou a melhor por decisão unânime dos jurados, informa o site da ESPN.

Paul mantém seu cartel invicto no boxe com seis vitórias em seis lutas e ainda por cima cala os críticos que diziam que ele havia vencido ex-atletas do UFC que não eram bons na trocação, o que não era o caso de Spider.

No primeiro round, Paul foi em busca de jabs, enquanto o brasileiro não teve muitas ações. Porém, no segundo assalto, Anderson Silva começou a ser Anderson Silva.

O Spider começou a mexer com o psicológico de Paul, baixou a guarda, brincou no ringue e fez até passos imitando Muhammad Ali.

Do terceiro round em diante, o nível da luta subiu. Spider e Paul sangraram ao receber golpes e ambos conseguiram encaixar socos contundentes.

No último round, Paul acertou um direto no rosto do rival, levando Anderson ao chão e fazendo o árbitro abrir a contagem, o que acabou sendo decisivo para a contagem dos jurados.