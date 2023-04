Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A prática da modalidade de basquetebol sempre foi destaque no IFPR Campus Jacarezinho, esporte esse que já nos trouxe muitas alegrias e conquistas. Atualmente, vários de nossos estudantes vêm participando de atividades relacionadas ao esporte que, em parceria com o Centro de Ciências da Saúde e o Projeto Esporte na UENP, vem gerando frutos e ótimas oportunidades. Desta forma, evidenciamos a participação dos estudantes em uma oficina de exercícios de alongamento na prevenção de lesões, no jogo amistoso contra atletas do município de Guapirama e a participação no Campeonato Regional Sub18 na cidade de Quatiguá. Seguindo as orientações dos profissionais de educação física Prof. Jonathan Felipe e Prof. Wagner Fernandes, dos estudantes do curso de Educação Física Bruna Camile, Murilo Pitarello e demais colaboradores, todas as ações voltadas aos estudantes atletas seguem uma proposta educativa, com a finalidade de ofertar a promoção da saúde por meio da prática esportiva, suas regras, valores e demais conceitos do contexto esportivo e social.