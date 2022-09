Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O atacante Neymar é um usuário voraz de redes sociais e, como não poderia ser diferente, está ligado nas novas tendências e memes da internet. Desta vez, o brasileiro do PSG aderiu ao meme “Bora, Bill!.

Mas quem é Bill?

Bill é um cearense, que mora no interior do Ceará, no distrito de Betânia, no munícipio de Croatá, a 273 quilômetros da capital Fortaleza. Ele tem 40 anos, é porteiro e é técnico amador no Andrade Esporte e no Red Bill. No vídeo, o treinador é irritado por um torcedor.

