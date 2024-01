O Brasil conquistou um feito inédito no primeiro dia de competições dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2024, em Gangwon, na Coreia do Sul. Neste sábado (20), o catarinense Zion Bethonico, de 17 anos, terminou em terceiro lugar na prova do snowboard cross e garantiu um lugar no pódio.

O resultado é histórico para o Brasil, pois o país nunca havia conquistado uma medalha em Olimpíadas de Inverno, sejam adultas ou para jovens.

“Finalmente, uma medalha da qual eu posso me orgulhar. O plano é continuar com foco, seguir competindo forte e agora pegar um ouro nos Jogos Olímpicos adultos”, disse Zion, em declaração dada ao site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Na decisão da prova de snowboard cross, Zion ficou atrás apenas do francês Jonas Chollet (ouro) e do canadense Anthony Shelly (prata).