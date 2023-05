Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A expectativa na noite desta sexta-feira, 05, é de casa cheia no Ginásio de Esportes 21 de setembro em Cambará. Será dado início a fase regional da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná do núcleo regional de Jacarezinho. Segundo a organização serão aproximadamente 1.300 atletas, mais professores, dirigentes, árbitros e equipe organizadora.

Nesta fase serão 12 municípios (Abatiá, Andirá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Jacarezinho, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina) que irão enviar seus representantes para a disputa de competições de futsal, handebol, basquetebol, atletismo, xadrez e tênis de mesa.

Os vencedores de cada modalidade irão para a fase macrorregional que acontecerá na cidade Arapoti com os vencedores dos Núcleos de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz. A abertura está marcada para às 19h30 desta sexta-feira no Ginásio de Esportes 21 de setembro.

A Prefeitura de Cambará já divulgou em suas redes oficiais que todas as Secretarias Municipais estão contribuindo com a organização da Fase Regional. Em especial as Secretarias dos Esportes e Lazer, da Educação e Cultura. Além da Guarda Municipal e Polícia Militar que estão atuando na segurança do evento.

Os Jogos Escolares do Paraná são organizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e Superintendência Geral do Esporte. A competição conta com o apoio Núcleos Regionais de Educação (NREs) e da Prefeitura Municipal de Cambará.