O sentimento de que o torcedor está distante da seleção brasileira, algo que se acentuou nos últimos anos, fez a CBF se movimentar. Disposta a amenizar esse problema, a entidade “convocou” influenciadores digitais de diferentes públicos para acompanhar no Catar a jornada do Brasil na Copa do Mundo, que tem início em 20 de novembro.