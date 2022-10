Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O ex-jogador do Vasco e atual comentarista da TV Globo, Pedrinho, participou do programa Charla Podcast e fez revelações importantes, como preconceito e depressão. O comentarista, inclusive, contou que já sofreu com a doença.

“Eu já fui diagnosticado com depressão profunda. E para deixar claro, não é uma ‘tristezinha’, ‘ah, tá chorando’. Não é! No meu caso, as coisas tomaram uma proporção que eu não conseguia ter mais um raciocínio normal”, relatou.

Leia a reportagem completa no Metrópoles