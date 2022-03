Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O mundo do futebol conheceu suas primeiras vítimas durante a guerra que está sendo travada entre Rússia e Ucrânia. Vitalii Sapylo (21 anos) e Dmytro Martynenko (25 anos), ambos jogadores ucranianos, foram as primeiras perdas do meio do futebol relatadas.

(Federação Internacional de Futebolistas Profissionais), na tarde desta terça-feira (01).