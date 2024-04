A equipe de basquete masculino Jacarezinho Basketball disputou nesse domingo (14) a primeira rodada da Liga de Basquete do Centro-Oeste Paulista (LBC), na cidade de Pirajuí-SP.

Em um jogo emocionante, a equipe jacarezinhense sagrou-se vitoriosa contra a equipe da casa, pelo placar de 63 a 59 – sendo a única equipe do estado do Paraná a participar na categoria Silver League.

A competição também conta com representantes das cidades de Santa Cruz do Rio Pardo, Avaré, São Manoel e Jaú.

Além do incentivo da Rede Molinis, a equipe conta com o suporte do Departamento de Esportes e de Transportes de Jacarezinho.

A próxima rodada acontecerá na cidade de Jaú, em 19/05 às 10h, contra a equipe de Santa Cruz do Rio Pardo.