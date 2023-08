Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Escola Estadual Imaculada Conceição – EF foi campeã invicta do Piá Bom de Bola na categoria B ( 12 a 14 anos ) .

Nossos alunos que disputaram a fase municipal do campeonato Piá Bom de Bola, na data de 26 a 29/07 foram.

1 Rafael Silva Lomba

2 Victor Hugo Campos

3 Gustavo Silva de Souza

4 Victor Gabriel Ângelo

5 Nathan Yudi da Rosa Pereira

6 Gustavo Lima dos Santos

7 Gabriel Mota Rodrigues

8 Christoffer William Pio Soares

9 Davi Henrique Valença Torres

10 Gustavo Oliveira Moraes

11 Luis Otavio Lima de Almeida Alves Pereira Vilela

12 Matheus Pimentel Costa

13 Gustavo Henrique de Arantes

14 Pedro Henrique de Souza Melo

15 Paulo Augusto Stanke Martins Correa

16 Rafael Dias dos Reis

17 João Gabriel Bueno Varoto

18 Gabriel dos Santos Silva

Com 4 vitórias seguidas na fase municipal, a Escola Municipal imaculada Conceição – EF agora se prepara para a disputa do regional que será disputada na cidade de Cambará no período de 24 a 27/08.

A direção da Escola Imaculada Conceição parabeniza todos os nossos alunos, o professor Adilson Orlandini Filho ( DIL ) pelo excelente trabalho desenvolvido com os alunos..

RESULTADOS:

Imaculada 04x 01 Luiz Setti

Imaculada 03 x 00 Magnus

Imaculada 01 x 00 José Pavan

Imaculada 03 x 02 Anésio de Almeida Leite

Resultado final.

Categoria B:

1 lugar: Imaculada

2 lugar: Anésio A. Leite

3 lugar: José Pavan