Após o ataque por uma bomba contra o ônibus do Bahia antes da partida contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, a esposa da principal vítima do atentado postou fotos do marido no hospital.

Atingido por estilhaços, o goleiro Danilo Fernandes teve o rosto, pescoço e membros inferiores feridos. O jogador foi levado de ambulância para receber atendimento médico. A companheira de Danilo postou fotos do atleta no hospital.

“Pensei muito se postava isso ou não, mas é preciso que todos vejam o que realmente aconteceu. Graças a Deus, estou bem, estou vivo. Até quando?”, comentou.

