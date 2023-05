Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Imagine estar de boa numa quadra de basquete da rua e de repente aparecer uma estrela da NBA pra jogar com você! O ala-pivô do time Brooklyn Nets Day’Ron Sharpe fez isso aqui no Brasil. O craque entrou num jogo de basquete de rua em Diadema, em São Paulo, e mostrou humildade e simpatia. O cara é fera!

Durante suas férias no Brasil, Day’Ron teve a chance de experimentar a tradição do basquete de rua na cidade e aproveitou para jogar na quadra da Praça Kaleman, localizada no bairro do Campanário, com vários iniciantes e apaixonados pelo esporte.

O jogador soube das competições que ocorrem pelos coletivos OnFire e Insane Game, em parceria com a Prefeitura de Diadema, responsáveis por melhorar diversas quadras públicas de basquete na cidade e resolveu ajudar na divulgação.

Humildade nas quadras

A presença de Day’Ron Sharpe mobilizou a comunidade do Campanário, que compareceu em peso para acompanhar as jogadas do jogador da NBA.

Com seus impressionantes 2,06 metros de altura e apenas 21 anos, o jogador de basquete demonstrou toda a sua habilidade no jogo, executando dribles, bandejas e enterradas em uma partida bastante disputada em Diadema.

“Isso me lembra quando era jovem. Cresci jogando streetball, jogando no parque. Me senti como se estivesse voltando para casa”, comentou o astro.

Astro do basquete

Com movimentos ágeis e precisos, Day’Ron impressionou a galera de Diadema nas partidas que praticou com os aspirantes a jogadores.

Simpatia pura, o astro da NBA mostrou que não tem diferença entre jogar com profissionais e amadores. Em um dos vídeos gravados no momento, ele deixou um fã pular sobre ele para fazer uma cesta.

“Eu posso pular você?”, perguntou o jovem. O jogador sem entender retruca: “Me pular?”.

Então, Day’Ron Sharpe se posiciona perto da cesta e espera o rapaz fazer a jogada. Quando ele acerta, os dois sorriem e comemoram!

Coletivo do bem

Além de incentivar o basquete de rua, a Prefeitura de Diadema tem promovido a prática do basquete em geral, visando retomar a posição de destaque da cidade no cenário nacional da modalidade.

“A gente uniu as galeras de todas as quadras da cidade e hoje é basquete de Diadema, todo mundo muito unido”, disse Fernando OnFire, criador do coletivo.

Junto com o coletivo ONFire, diversos jovens têm aprendido a jogar basquete nas praças públicas da cidade e sair da situação de vulnerabilidade social.

“O rachão mais quente do Brasil, [na praça] Kaleman, contou com a presença do pivô @d.sharpe23 de 2,06 jogador do @brooklynnets. E aí, ainda acham que o streetball BR é só vídeo?

Essa iniciativa tem como objetivo estimular a paixão pelo esporte e proporcionar mais oportunidades para os jovens talentos locais.

“O Kaleman é referência nacional do street ball. Diadema é referência nacional do basquete de rua, também pelo trabalho do OnFire, junto com a cultura urbana de muito tempo do Kaleman”, disse Fernando.

Assista: