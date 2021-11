Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma notícia triste pegou o mundo do futebol nesta terça-feira (23). O volante Riuler Oliveira, de apenas 23 anos, que jogava no Shonan Bellmare, do Japão, faleceu às 2h (de Brasília), vítima de infarto, enquanto dormia.

O jogador, que passou pela base do Athletico e do Coritiba, disputou onze jogos na atual temporada, com um gol marcado. Ele estava no país oriental desde 2019.

Riulem Oliveira iniciou sua carreira nas categorias de base do São Paulo. Logo depois, acertou com o Coritiba, onde jogou no sub-15, no sub-17 e no sub-19. Logo em seguida, foi para o Athletico, onde passou pelo time sub-20 e pelo sub-23, em 2017 e 2018.

Antes de ir para o Japão, o jogador também teve uma passagem pela base do Internacional, onde disputou 15 partidas no sub-23, em 2018. Riuler Oliveira também acumulou convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira.

O Athletico lamentou o falecimento de Riuler Oliveira com uma nota de pesar. Nela, o Furacão “presta solidariedade e deseja forças a todos os amigos e familiares de Riuler neste momento de profunda tristeza.”.