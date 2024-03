Cornélio Procópio, na região Norte, se prepara para receber a partir desta terça-feira (19) o Festival Paradesportivo das Regionais, um evento voltado para a promoção da atividade física inclusiva. A iniciativa oferecerá oficinas de Atletismo, Golf-7 e Vôlei Sentado e dará mais visibilidade para os esportes para pessoas com deficiência.

As atividades serão realizadas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), localizada na Rua das Nações Unidas. O evento é uma realização da Secretaria de Estado do Esporte, com o apoio da Prefeitura de Cornélio Procópio e da Fundação de Esportes de Cornélio Procópio. O público-alvo inclui alunos das redes estadual, municipais e particulares de ensino, entidades que atendem pessoas com deficiência, comunidade local e profissionais de educação física.

“A proposta é reunir 150 alunos e 50 professores aplicando o conhecimento das modalidades de uma forma lúdica. Queremos que esses profissionais possam se capacitar para que nos próximos Jogos Paradesportivos estejam conosco”, afirma o coordenador do Paradesporto da Secretaria de Estado do Esporte, Mario Sergio Fontes.

Após passar por Cornélio Procópio, o festival seguirá para outras cidades. A próxima será Londrina, no dia 21 de março, no mesmo horário. O Festival Paradesportivo das Regionais estará no Iate Clube, na Av. Higienópolis. O evento oferecerá oficinas de Paracanoagem, Parakaratê e Parabadminton.

Além dos dois municípios, ele passará por outras cidades, como União da Vitória, Irati, Curitiba, Toledo, Pato Branco, Maringá, Ivaiporã e Litoral do Estado.