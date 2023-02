Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O goleiro Jian Kayo Gomes Soares, que defendia o Ituano, foi encontrado morto em sua residência, em Itu, interior paulista, na noite de sábado (18). A causa da morte do jogador, que nasceu em Curitiba, ainda é desconhecida. O jovem tinha 21 anos e recentemente havia sido promovido para o elenco profissional do clube paulista.

Apesar de ser paranaense, Jian Kayo fez toda a carreira em terras paulistas e integrou as categorias de base do São Paulo, onde foi campeão paulista da categoria sub-17, entre 2015 e 2020. Em 2021 passou a defender o Ituano, inicialmente na categoria sub-20, e desde o início deste ano integrava o elenco profissional da equipe.

A morte de Jian Kayo foi comunicada nas redes sociais do Ituano.

Confira a nota oficial do clube:

“Com muita tristeza e consternação, o Ituano F.C. comunica o falecimento do atleta JIAN KAYO GOMES SOARES. Seu corpo foi encontrado sem vida, em sua residência, na noite do sábado dia 18. O goleiro Jian Kayo, nascido no Paraná, tinha 21 anos. Chegou para o sub 20 do Ituano em 2021 e foi titular no Campeonato Paulista daquele ano, titular na Copa São Paulo de 2022 e também no Paulista do mesmo ano. Promissor e de qualidade, foi promovido ao elenco de profissionais para 2023. Lamentamos profundamente esta grande perda, direcionando nossas orações a ele, sua Família e amigos. O Ituano F.C. está prestando todo o apoio e atenção necessários à Família, neste momento de profunda dor. Assim que possível, após liberação pelas autoridades e pela Família, divulgaremos informações adicionais.

Ituano FC“